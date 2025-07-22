Währungen / STWD
STWD: STARWOOD PROPERTY TRUST Inc Starwood Property Trust Inc
20.29 USD 0.02 (0.10%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STWD hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.17 bis zu einem Hoch von 20.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die STARWOOD PROPERTY TRUST Inc Starwood Property Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.17 20.38
Jahresspanne
16.59 21.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.27
- Eröffnung
- 20.36
- Bid
- 20.29
- Ask
- 20.59
- Tief
- 20.17
- Hoch
- 20.38
- Volumen
- 2.711 K
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 1.05%
- 6-Monatsänderung
- 2.73%
- Jahresänderung
- -0.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K