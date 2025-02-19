Валюты / SKM
SKM: SK Telecom Co Ltd
21.95 USD 0.11 (0.50%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SKM за сегодня изменился на 0.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.86, а максимальная — 21.98.
Следите за динамикой SK Telecom Co Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SKM
- Google unveils Gemma 3 270M model for efficient AI applications
- SK Telecom ADR earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- Needham raises Penguin Solutions stock price target to $30 on AI potential
- IonQ Wins Multi-Million-Dollar Deal in South Korea’s, Expands Global Footprint - TipRanks.com
- SK Telecom stock rating downgraded to Sell by Citi on data breach fallout
- SK Telecom stock downgraded to Sell by Goldman Sachs on data breach fallout
- SK Telecom: A Rare Opportunity For Value Investors (NYSE:SKM)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q1 2025 Update
- What's Going On With SK Telecom Shares Monday? - SK Telecom Co (NYSE:SKM)
- SK Telecom shares drop after customer data breach disclosure
- Penguin's Memory Solutions Poised For 20%-30% Growth, Analyst Eyes Soaring AI Demand, Key Partnerships - Meta Platforms (NASDAQ:META), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- SK Telecom Is The Flight To Telecom Safety We Were Looking For (NYSE:SKM)
- Market’s Tariff Tantrum Overshadows Positive Developments for IonQ (IONQ) - TipRanks.com
- UBS starts coverage on Korea Telecoms with positive view, prefers KT
Дневной диапазон
21.86 21.98
Годовой диапазон
19.84 24.34
- Предыдущее закрытие
- 21.84
- Open
- 21.90
- Bid
- 21.95
- Ask
- 22.25
- Low
- 21.86
- High
- 21.98
- Объем
- 655
- Дневное изменение
- 0.50%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 3.73%
- Годовое изменение
- -8.31%
