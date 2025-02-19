통화 / SKM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SKM: SK Telecom Co Ltd
21.87 USD 0.22 (1.00%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SKM 환율이 오늘 -1.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.84이고 고가는 22.03이었습니다.
SK Telecom Co Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKM News
- [IPO걸림돌] 티맵모빌리티, 공시 투명성·중복상장 등 투자자 보호 ’뒷전’
- Google unveils Gemma 3 270M model for efficient AI applications
- SK Telecom ADR earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- Needham raises Penguin Solutions stock price target to $30 on AI potential
- IonQ Wins Multi-Million-Dollar Deal in South Korea’s, Expands Global Footprint - TipRanks.com
- SK Telecom stock rating downgraded to Sell by Citi on data breach fallout
- SK Telecom stock downgraded to Sell by Goldman Sachs on data breach fallout
- SK Telecom: A Rare Opportunity For Value Investors (NYSE:SKM)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q1 2025 Update
- What's Going On With SK Telecom Shares Monday? - SK Telecom Co (NYSE:SKM)
- SK Telecom shares drop after customer data breach disclosure
- Penguin's Memory Solutions Poised For 20%-30% Growth, Analyst Eyes Soaring AI Demand, Key Partnerships - Meta Platforms (NASDAQ:META), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- SK Telecom Is The Flight To Telecom Safety We Were Looking For (NYSE:SKM)
- Market’s Tariff Tantrum Overshadows Positive Developments for IonQ (IONQ) - TipRanks.com
- UBS starts coverage on Korea Telecoms with positive view, prefers KT
일일 변동 비율
21.84 22.03
년간 변동
19.84 24.34
- 이전 종가
- 22.09
- 시가
- 22.03
- Bid
- 21.87
- Ask
- 22.17
- 저가
- 21.84
- 고가
- 22.03
- 볼륨
- 383
- 일일 변동
- -1.00%
- 월 변동
- 0.92%
- 6개월 변동
- 3.36%
- 년간 변동율
- -8.65%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K