SKM: SK Telecom Co Ltd
22.09 USD 0.09 (0.41%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SKM hat sich für heute um -0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.02 bis zu einem Hoch von 22.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die SK Telecom Co Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.02 22.15
Jahresspanne
19.84 24.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.18
- Eröffnung
- 22.15
- Bid
- 22.09
- Ask
- 22.39
- Tief
- 22.02
- Hoch
- 22.15
- Volumen
- 551
- Tagesänderung
- -0.41%
- Monatsänderung
- 1.94%
- 6-Monatsänderung
- 4.40%
- Jahresänderung
- -7.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K