SKM: SK Telecom Co Ltd
22.18 USD 0.23 (1.05%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SKM de hoy ha cambiado un 1.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.15, mientras que el máximo ha alcanzado 22.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SK Telecom Co Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKM News
- Google unveils Gemma 3 270M model for efficient AI applications
- SK Telecom ADR earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- Needham raises Penguin Solutions stock price target to $30 on AI potential
- IonQ Wins Multi-Million-Dollar Deal in South Korea’s, Expands Global Footprint - TipRanks.com
- SK Telecom stock rating downgraded to Sell by Citi on data breach fallout
- SK Telecom stock downgraded to Sell by Goldman Sachs on data breach fallout
- SK Telecom: A Rare Opportunity For Value Investors (NYSE:SKM)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q1 2025 Update
- What's Going On With SK Telecom Shares Monday? - SK Telecom Co (NYSE:SKM)
- SK Telecom shares drop after customer data breach disclosure
- Penguin's Memory Solutions Poised For 20%-30% Growth, Analyst Eyes Soaring AI Demand, Key Partnerships - Meta Platforms (NASDAQ:META), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- SK Telecom Is The Flight To Telecom Safety We Were Looking For (NYSE:SKM)
- Market’s Tariff Tantrum Overshadows Positive Developments for IonQ (IONQ) - TipRanks.com
- UBS starts coverage on Korea Telecoms with positive view, prefers KT
Rango diario
22.15 22.29
Rango anual
19.84 24.34
- Cierres anteriores
- 21.95
- Open
- 22.18
- Bid
- 22.18
- Ask
- 22.48
- Low
- 22.15
- High
- 22.29
- Volumen
- 653
- Cambio diario
- 1.05%
- Cambio mensual
- 2.35%
- Cambio a 6 meses
- 4.82%
- Cambio anual
- -7.35%
