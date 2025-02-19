Devises / SKM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SKM: SK Telecom Co Ltd
21.87 USD 0.22 (1.00%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SKM a changé de -1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.84 et à un maximum de 22.03.
Suivez la dynamique SK Telecom Co Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SKM Nouvelles
- Google unveils Gemma 3 270M model for efficient AI applications
- SK Telecom ADR earnings missed by $0.38, revenue fell short of estimates
- Needham raises Penguin Solutions stock price target to $30 on AI potential
- IonQ Wins Multi-Million-Dollar Deal in South Korea’s, Expands Global Footprint - TipRanks.com
- SK Telecom stock rating downgraded to Sell by Citi on data breach fallout
- SK Telecom stock downgraded to Sell by Goldman Sachs on data breach fallout
- SK Telecom: A Rare Opportunity For Value Investors (NYSE:SKM)
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q1 2025 Update
- What's Going On With SK Telecom Shares Monday? - SK Telecom Co (NYSE:SKM)
- SK Telecom shares drop after customer data breach disclosure
- Penguin's Memory Solutions Poised For 20%-30% Growth, Analyst Eyes Soaring AI Demand, Key Partnerships - Meta Platforms (NASDAQ:META), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- SK Telecom Is The Flight To Telecom Safety We Were Looking For (NYSE:SKM)
- Market’s Tariff Tantrum Overshadows Positive Developments for IonQ (IONQ) - TipRanks.com
- UBS starts coverage on Korea Telecoms with positive view, prefers KT
Range quotidien
21.84 22.03
Range Annuel
19.84 24.34
- Clôture Précédente
- 22.09
- Ouverture
- 22.03
- Bid
- 21.87
- Ask
- 22.17
- Plus Bas
- 21.84
- Plus Haut
- 22.03
- Volume
- 383
- Changement quotidien
- -1.00%
- Changement Mensuel
- 0.92%
- Changement à 6 Mois
- 3.36%
- Changement Annuel
- -8.65%
20 septembre, samedi