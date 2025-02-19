货币 / SKM
SKM: SK Telecom Co Ltd
22.26 USD 0.31 (1.41%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SKM汇率已更改1.41%。当日，交易品种以低点22.18和高点22.28进行交易。
关注SK Telecom Co Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
22.18 22.28
年范围
19.84 24.34
- 前一天收盘价
- 21.95
- 开盘价
- 22.18
- 卖价
- 22.26
- 买价
- 22.56
- 最低价
- 22.18
- 最高价
- 22.28
- 交易量
- 97
- 日变化
- 1.41%
- 月变化
- 2.72%
- 6个月变化
- 5.20%
- 年变化
- -7.02%
