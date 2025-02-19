通貨 / SKM
SKM: SK Telecom Co Ltd
22.09 USD 0.09 (0.41%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SKMの今日の為替レートは、-0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり22.02の安値と22.15の高値で取引されました。
SK Telecom Co Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
22.02 22.15
1年のレンジ
19.84 24.34
- 以前の終値
- 22.18
- 始値
- 22.15
- 買値
- 22.09
- 買値
- 22.39
- 安値
- 22.02
- 高値
- 22.15
- 出来高
- 551
- 1日の変化
- -0.41%
- 1ヶ月の変化
- 1.94%
- 6ヶ月の変化
- 4.40%
- 1年の変化
- -7.73%
