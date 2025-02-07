Валюты / RNXT
RNXT: RenovoRx Inc
1.26 USD 0.01 (0.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RNXT за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.19, а максимальная — 1.34.
Следите за динамикой RenovoRx Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.19 1.34
Годовой диапазон
0.75 1.69
- Предыдущее закрытие
- 1.27
- Open
- 1.30
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Low
- 1.19
- High
- 1.34
- Объем
- 1.226 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- 31.25%
- 6-месячное изменение
- 28.57%
- Годовое изменение
- 15.60%
