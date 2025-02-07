Dövizler / RNXT
RNXT: RenovoRx Inc
1.33 USD 0.07 (5.56%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RNXT fiyatı bugün 5.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.26 ve Yüksek fiyatı olarak 1.45 aralığında işlem gördü.
RenovoRx Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RNXT haberleri
- RenovoRx Revenue Jumps 28 Percent in Q2
- RenovoRx earnings beat, revenue fell short of estimates
- RenovoRx, Inc. (RNXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- RenovoRx expands commercial footprint to 13 cancer centers
- RenovoRx to launch post-marketing registry study for cancer device
- Kemira Q1 2025 presentation: Solid profitability maintained amid softer market
- RenovoRx shareholders elect directors and approve incentive plan amendments
- RenovoRX chief medical officer buys $29,399 in common stock
- Ascendiant Capital raises RenovoRx stock price target to $11.50
- RenovoRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- RenovoRx to Participate in Fireside Chat at A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase on May 21st
- RenovoRx Prices $12.1 Million Public Offering; Shares Decline Post-Announcement
Günlük aralık
1.26 1.45
Yıllık aralık
0.75 1.69
- Önceki kapanış
- 1.26
- Açılış
- 1.27
- Satış
- 1.33
- Alış
- 1.63
- Düşük
- 1.26
- Yüksek
- 1.45
- Hacim
- 1.207 K
- Günlük değişim
- 5.56%
- Aylık değişim
- 38.54%
- 6 aylık değişim
- 35.71%
- Yıllık değişim
- 22.02%
21 Eylül, Pazar