货币 / RNXT
RNXT: RenovoRx Inc
1.22 USD 0.04 (3.17%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RNXT汇率已更改-3.17%。当日，交易品种以低点1.22和高点1.29进行交易。
关注RenovoRx Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RNXT新闻
- RenovoRx Revenue Jumps 28 Percent in Q2
- RenovoRx earnings beat, revenue fell short of estimates
- RenovoRx, Inc. (RNXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- RenovoRx expands commercial footprint to 13 cancer centers
- RenovoRx to launch post-marketing registry study for cancer device
- Kemira Q1 2025 presentation: Solid profitability maintained amid softer market
- RenovoRx shareholders elect directors and approve incentive plan amendments
- RenovoRX chief medical officer buys $29,399 in common stock
- Ascendiant Capital raises RenovoRx stock price target to $11.50
- RenovoRx earnings beat, revenue fell short of estimates
- RenovoRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- RenovoRx to Participate in Fireside Chat at A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase on May 21st
- RenovoRx Prices $12.1 Million Public Offering; Shares Decline Post-Announcement
日范围
1.22 1.29
年范围
0.75 1.69
- 前一天收盘价
- 1.26
- 开盘价
- 1.29
- 卖价
- 1.22
- 买价
- 1.52
- 最低价
- 1.22
- 最高价
- 1.29
- 交易量
- 454
- 日变化
- -3.17%
- 月变化
- 27.08%
- 6个月变化
- 24.49%
- 年变化
- 11.93%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值