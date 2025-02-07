Valute / RNXT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
RNXT: RenovoRx Inc
1.33 USD 0.07 (5.56%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RNXT ha avuto una variazione del 5.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.26 e ad un massimo di 1.45.
Segui le dinamiche di RenovoRx Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RNXT News
- RenovoRx Revenue Jumps 28 Percent in Q2
- RenovoRx earnings beat, revenue fell short of estimates
- RenovoRx, Inc. (RNXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- RenovoRx expands commercial footprint to 13 cancer centers
- RenovoRx to launch post-marketing registry study for cancer device
- Kemira Q1 2025 presentation: Solid profitability maintained amid softer market
- RenovoRx shareholders elect directors and approve incentive plan amendments
- RenovoRX chief medical officer buys $29,399 in common stock
- Ascendiant Capital raises RenovoRx stock price target to $11.50
- RenovoRx earnings beat, revenue fell short of estimates
- RenovoRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- RenovoRx to Participate in Fireside Chat at A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase on May 21st
- RenovoRx Prices $12.1 Million Public Offering; Shares Decline Post-Announcement
Intervallo Giornaliero
1.26 1.45
Intervallo Annuale
0.75 1.69
- Chiusura Precedente
- 1.26
- Apertura
- 1.27
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Minimo
- 1.26
- Massimo
- 1.45
- Volume
- 1.207 K
- Variazione giornaliera
- 5.56%
- Variazione Mensile
- 38.54%
- Variazione Semestrale
- 35.71%
- Variazione Annuale
- 22.02%
21 settembre, domenica