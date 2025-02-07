QuotazioniSezioni
RNXT: RenovoRx Inc

1.33 USD 0.07 (5.56%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RNXT ha avuto una variazione del 5.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.26 e ad un massimo di 1.45.

Segui le dinamiche di RenovoRx Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.26 1.45
Intervallo Annuale
0.75 1.69
Chiusura Precedente
1.26
Apertura
1.27
Bid
1.33
Ask
1.63
Minimo
1.26
Massimo
1.45
Volume
1.207 K
Variazione giornaliera
5.56%
Variazione Mensile
38.54%
Variazione Semestrale
35.71%
Variazione Annuale
22.02%
