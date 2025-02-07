Devises / RNXT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RNXT: RenovoRx Inc
1.33 USD 0.07 (5.56%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RNXT a changé de 5.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.26 et à un maximum de 1.45.
Suivez la dynamique RenovoRx Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RNXT Nouvelles
- RenovoRx Revenue Jumps 28 Percent in Q2
- RenovoRx earnings beat, revenue fell short of estimates
- RenovoRx, Inc. (RNXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- RenovoRx expands commercial footprint to 13 cancer centers
- RenovoRx to launch post-marketing registry study for cancer device
- Kemira Q1 2025 presentation: Solid profitability maintained amid softer market
- RenovoRx shareholders elect directors and approve incentive plan amendments
- RenovoRX chief medical officer buys $29,399 in common stock
- Ascendiant Capital raises RenovoRx stock price target to $11.50
- RenovoRx earnings beat, revenue fell short of estimates
- RenovoRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- RenovoRx to Participate in Fireside Chat at A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase on May 21st
- RenovoRx Prices $12.1 Million Public Offering; Shares Decline Post-Announcement
Range quotidien
1.26 1.45
Range Annuel
0.75 1.69
- Clôture Précédente
- 1.26
- Ouverture
- 1.27
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Plus Bas
- 1.26
- Plus Haut
- 1.45
- Volume
- 1.207 K
- Changement quotidien
- 5.56%
- Changement Mensuel
- 38.54%
- Changement à 6 Mois
- 35.71%
- Changement Annuel
- 22.02%
20 septembre, samedi