통화 / RNXT
RNXT: RenovoRx Inc
1.33 USD 0.07 (5.56%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RNXT 환율이 오늘 5.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.26이고 고가는 1.45이었습니다.
RenovoRx Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RNXT News
- RenovoRx Revenue Jumps 28 Percent in Q2
- RenovoRx earnings beat, revenue fell short of estimates
- RenovoRx, Inc. (RNXT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- RenovoRx expands commercial footprint to 13 cancer centers
- RenovoRx to launch post-marketing registry study for cancer device
- Kemira Q1 2025 presentation: Solid profitability maintained amid softer market
- RenovoRx shareholders elect directors and approve incentive plan amendments
- RenovoRX chief medical officer buys $29,399 in common stock
- Ascendiant Capital raises RenovoRx stock price target to $11.50
- RenovoRx Reports First Quarter 2025 Financial Results and Business Highlights
- RenovoRx to Participate in Fireside Chat at A.G.P. Virtual Healthcare Company Showcase on May 21st
- RenovoRx Prices $12.1 Million Public Offering; Shares Decline Post-Announcement
일일 변동 비율
1.26 1.45
년간 변동
0.75 1.69
- 이전 종가
- 1.26
- 시가
- 1.27
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- 저가
- 1.26
- 고가
- 1.45
- 볼륨
- 1.207 K
- 일일 변동
- 5.56%
- 월 변동
- 38.54%
- 6개월 변동
- 35.71%
- 년간 변동율
- 22.02%
20 9월, 토요일