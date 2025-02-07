Währungen / RNXT
RNXT: RenovoRx Inc
1.32 USD 0.06 (4.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RNXT hat sich für heute um 4.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.26 bis zu einem Hoch von 1.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die RenovoRx Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RNXT News
Tagesspanne
1.26 1.45
Jahresspanne
0.75 1.69
Vorheriger Schlusskurs
1.26
Eröffnung
1.27
Bid
1.32
Ask
1.62
Tief
1.26
Hoch
1.45
Volumen
974
Tagesänderung
4.76%
Monatsänderung
37.50%
6-Monatsänderung
34.69%
Jahresänderung
21.10%
