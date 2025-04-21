Валюты / REPX
REPX: Riley Exploration Permian Inc
28.04 USD 0.78 (2.86%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REPX за сегодня изменился на 2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.58, а максимальная — 28.21.
Следите за динамикой Riley Exploration Permian Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
27.58 28.21
Годовой диапазон
21.98 37.55
- Предыдущее закрытие
- 27.26
- Open
- 27.59
- Bid
- 28.04
- Ask
- 28.34
- Low
- 27.58
- High
- 28.21
- Объем
- 114
- Дневное изменение
- 2.86%
- Месячное изменение
- -4.23%
- 6-месячное изменение
- -3.68%
- Годовое изменение
- 6.17%
