FiyatlarBölümler
Dövizler / REPX
Geri dön - Hisse senetleri

REPX: Riley Exploration Permian Inc

26.60 USD 1.21 (4.35%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

REPX fiyatı bugün -4.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.57 ve Yüksek fiyatı olarak 28.13 aralığında işlem gördü.

Riley Exploration Permian Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REPX haberleri

Günlük aralık
26.57 28.13
Yıllık aralık
21.98 37.55
Önceki kapanış
27.81
Açılış
27.95
Satış
26.60
Alış
26.90
Düşük
26.57
Yüksek
28.13
Hacim
140
Günlük değişim
-4.35%
Aylık değişim
-9.15%
6 aylık değişim
-8.62%
Yıllık değişim
0.72%
21 Eylül, Pazar