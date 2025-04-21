Moedas / REPX
REPX: Riley Exploration Permian Inc
27.89 USD 0.11 (0.40%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do REPX para hoje mudou para 0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.53 e o mais alto foi 28.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Riley Exploration Permian Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REPX Notícias
- Riley Exploration Permian Stock: Reverses Capex Cuts After Closing Acquisition (NYSE:REPX)
- Riley Exploration Permian: Strategic Growth With Midstream And Power Expansion (REPX)
- Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Cheniere Energy (LNG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Earnings Preview: Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells Revealed
- Riley Exploration Permian (REPX) 10% owner buys $409k in shares
- APA Corporation: Strong Pick In Oil/Gas, With A Reversing Chart Pattern
- Riley Stock Takes Advantage Of Low Valuations To Build Asset Base (NYSE:REPX)
- Riley Exploration Permian: Avoiding Competition (NYSE:REPX)
Faixa diária
27.53 28.13
Faixa anual
21.98 37.55
- Fechamento anterior
- 27.78
- Open
- 27.99
- Bid
- 27.89
- Ask
- 28.19
- Low
- 27.53
- High
- 28.13
- Volume
- 48
- Mudança diária
- 0.40%
- Mudança mensal
- -4.75%
- Mudança de 6 meses
- -4.19%
- Mudança anual
- 5.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh