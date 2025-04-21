QuotazioniSezioni
REPX: Riley Exploration Permian Inc

26.60 USD 1.21 (4.35%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio REPX ha avuto una variazione del -4.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.57 e ad un massimo di 28.13.

Segui le dinamiche di Riley Exploration Permian Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.57 28.13
Intervallo Annuale
21.98 37.55
Chiusura Precedente
27.81
Apertura
27.95
Bid
26.60
Ask
26.90
Minimo
26.57
Massimo
28.13
Volume
140
Variazione giornaliera
-4.35%
Variazione Mensile
-9.15%
Variazione Semestrale
-8.62%
Variazione Annuale
0.72%
