Valute / REPX
REPX: Riley Exploration Permian Inc
26.60 USD 1.21 (4.35%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio REPX ha avuto una variazione del -4.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.57 e ad un massimo di 28.13.
Segui le dinamiche di Riley Exploration Permian Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REPX News
- Riley Exploration Permian Stock: Reverses Capex Cuts After Closing Acquisition (NYSE:REPX)
- Riley Exploration Permian: Strategic Growth With Midstream And Power Expansion (REPX)
- Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Cheniere Energy (LNG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Earnings Preview: Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells Revealed
- Riley Exploration Permian (REPX) 10% owner buys $409k in shares
- APA Corporation: Strong Pick In Oil/Gas, With A Reversing Chart Pattern
- Riley Stock Takes Advantage Of Low Valuations To Build Asset Base (NYSE:REPX)
- Riley Exploration Permian: Avoiding Competition (NYSE:REPX)
Intervallo Giornaliero
26.57 28.13
Intervallo Annuale
21.98 37.55
- Chiusura Precedente
- 27.81
- Apertura
- 27.95
- Bid
- 26.60
- Ask
- 26.90
- Minimo
- 26.57
- Massimo
- 28.13
- Volume
- 140
- Variazione giornaliera
- -4.35%
- Variazione Mensile
- -9.15%
- Variazione Semestrale
- -8.62%
- Variazione Annuale
- 0.72%
20 settembre, sabato