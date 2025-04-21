시세섹션
통화 / REPX
주식로 돌아가기

REPX: Riley Exploration Permian Inc

26.60 USD 1.21 (4.35%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

REPX 환율이 오늘 -4.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.57이고 고가는 28.13이었습니다.

Riley Exploration Permian Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

REPX News

일일 변동 비율
26.57 28.13
년간 변동
21.98 37.55
이전 종가
27.81
시가
27.95
Bid
26.60
Ask
26.90
저가
26.57
고가
28.13
볼륨
140
일일 변동
-4.35%
월 변동
-9.15%
6개월 변동
-8.62%
년간 변동율
0.72%
20 9월, 토요일