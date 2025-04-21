통화 / REPX
REPX: Riley Exploration Permian Inc
26.60 USD 1.21 (4.35%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
REPX 환율이 오늘 -4.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 26.57이고 고가는 28.13이었습니다.
Riley Exploration Permian Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
26.57 28.13
년간 변동
21.98 37.55
- 이전 종가
- 27.81
- 시가
- 27.95
- Bid
- 26.60
- Ask
- 26.90
- 저가
- 26.57
- 고가
- 28.13
- 볼륨
- 140
- 일일 변동
- -4.35%
- 월 변동
- -9.15%
- 6개월 변동
- -8.62%
- 년간 변동율
- 0.72%
20 9월, 토요일