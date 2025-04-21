Währungen / REPX
REPX: Riley Exploration Permian Inc
27.81 USD 0.03 (0.11%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REPX hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.53 bis zu einem Hoch von 28.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Riley Exploration Permian Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
27.53 28.13
Jahresspanne
21.98 37.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.78
- Eröffnung
- 27.99
- Bid
- 27.81
- Ask
- 28.11
- Tief
- 27.53
- Hoch
- 28.13
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- -5.02%
- 6-Monatsänderung
- -4.47%
- Jahresänderung
- 5.30%
