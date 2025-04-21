货币 / REPX
REPX: Riley Exploration Permian Inc
28.14 USD 0.10 (0.36%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日REPX汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点27.95和高点28.40进行交易。
关注Riley Exploration Permian Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REPX新闻
- Riley Exploration Permian Stock: Reverses Capex Cuts After Closing Acquisition (NYSE:REPX)
- Riley Exploration Permian: Strategic Growth With Midstream And Power Expansion (REPX)
- Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Analysts Estimate Cheniere Energy (LNG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Earnings Preview: Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) Q2 Earnings Expected to Decline
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells Revealed
- Riley Exploration Permian (REPX) 10% owner buys $409k in shares
- APA Corporation: Strong Pick In Oil/Gas, With A Reversing Chart Pattern
- Riley Stock Takes Advantage Of Low Valuations To Build Asset Base (NYSE:REPX)
- Riley Exploration Permian: Avoiding Competition (NYSE:REPX)
日范围
27.95 28.40
年范围
21.98 37.55
- 前一天收盘价
- 28.04
- 开盘价
- 28.33
- 卖价
- 28.14
- 买价
- 28.44
- 最低价
- 27.95
- 最高价
- 28.40
- 交易量
- 83
- 日变化
- 0.36%
- 月变化
- -3.89%
- 6个月变化
- -3.33%
- 年变化
- 6.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值