REPX: Riley Exploration Permian Inc
27.81 USD 0.03 (0.11%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
REPXの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり27.53の安値と28.13の高値で取引されました。
Riley Exploration Permian Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
27.53 28.13
1年のレンジ
21.98 37.55
- 以前の終値
- 27.78
- 始値
- 27.99
- 買値
- 27.81
- 買値
- 28.11
- 安値
- 27.53
- 高値
- 28.13
- 出来高
- 125
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- -5.02%
- 6ヶ月の変化
- -4.47%
- 1年の変化
- 5.30%
