RBA: RB Global Inc

117.49 USD 0.75 (0.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RBA за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.12, а максимальная — 117.67.

Следите за динамикой RB Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
116.12 117.67
Годовой диапазон
78.55 118.78
Предыдущее закрытие
116.74
Open
116.51
Bid
117.49
Ask
117.79
Low
116.12
High
117.67
Объем
1.753 K
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
3.62%
6-месячное изменение
17.08%
Годовое изменение
45.34%
