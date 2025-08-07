Валюты / RBA
RBA: RB Global Inc
117.49 USD 0.75 (0.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RBA за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.12, а максимальная — 117.67.
Следите за динамикой RB Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RBA
- Australia’s Fiscal Slowdown May Ease Productivity Pain, BE Says
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Акции RBA достигли исторического максимума в $118,26
- RBA stock reaches all-time high of 118.26 USD
- RB Global, Inc. (RBA) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- EVTC vs. RBA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Australian Home Prices Climb for Seventh Month After Rate Cuts
- RBA Minutes Show Pace of Future Easing Will Depend on Data
- EVTC vs. RBA: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- RBA Headquarters Renovation to Outlast Governor in Cost Blowout
- RBA Rate Cuts Fuel Fresh Appetite in Housing, Lendlease CEO Says
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Australia’s Falling Competition Cost $2,000 a Person, RBA Finds
- RBA: A step closer to terminal rates – Standard Chartered
- RBA’s Bullock: Forecasts imply cash rates might need to be lower for price stability
- RBA Delivers Third Rate Cut, Says Future Moves Hinge on Data
- RBA poised for interest rate cut as inflation, labor market softens
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- AUD/USD Weekly Outlook: RBA Set for Cautious Cut as US
- Australia Set to Cut Rates, Governor Stay Coy on Policy Outlook
- EVTC or RBA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- RB Global Inc stock hits all-time high at 111.94 USD
Дневной диапазон
116.12 117.67
Годовой диапазон
78.55 118.78
- Предыдущее закрытие
- 116.74
- Open
- 116.51
- Bid
- 117.49
- Ask
- 117.79
- Low
- 116.12
- High
- 117.67
- Объем
- 1.753 K
- Дневное изменение
- 0.64%
- Месячное изменение
- 3.62%
- 6-месячное изменение
- 17.08%
- Годовое изменение
- 45.34%
