RBA: RB Global Inc
117.90 USD 0.25 (0.21%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RBAの今日の為替レートは、-0.21%変化しました。日中、通貨は1あたり117.59の安値と118.80の高値で取引されました。
RB Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
117.59 118.80
1年のレンジ
78.55 118.90
- 以前の終値
- 118.15
- 始値
- 117.89
- 買値
- 117.90
- 買値
- 118.20
- 安値
- 117.59
- 高値
- 118.80
- 出来高
- 1.288 K
- 1日の変化
- -0.21%
- 1ヶ月の変化
- 3.98%
- 6ヶ月の変化
- 17.49%
- 1年の変化
- 45.84%
