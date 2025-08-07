货币 / RBA
RBA: RB Global Inc
118.16 USD 0.67 (0.57%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RBA汇率已更改0.57%。当日，交易品种以低点117.68和高点118.52进行交易。
关注RB Global Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
RBA新闻
- Australia’s Fiscal Slowdown May Ease Productivity Pain, BE Says
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- RB Global股票创历史新高，达118.26美元
- RB Global, Inc. (RBA) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference
- EVTC vs. RBA: Which Stock Is the Better Value Option?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Australian Home Prices Climb for Seventh Month After Rate Cuts
- RBA Minutes Show Pace of Future Easing Will Depend on Data
- EVTC vs. RBA: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- RBA Headquarters Renovation to Outlast Governor in Cost Blowout
- RBA Rate Cuts Fuel Fresh Appetite in Housing, Lendlease CEO Says
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Australia’s Falling Competition Cost $2,000 a Person, RBA Finds
- RBA: A step closer to terminal rates – Standard Chartered
- RBA’s Bullock: Forecasts imply cash rates might need to be lower for price stability
- RBA Delivers Third Rate Cut, Says Future Moves Hinge on Data
- RBA poised for interest rate cut as inflation, labor market softens
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.06%
- AUD/USD Weekly Outlook: RBA Set for Cautious Cut as US
- Australia Set to Cut Rates, Governor Stay Coy on Policy Outlook
- EVTC or RBA: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- RB Global Inc stock hits all-time high at 111.94 USD
日范围
117.68 118.52
年范围
78.55 118.78
- 前一天收盘价
- 117.49
- 开盘价
- 117.68
- 卖价
- 118.16
- 买价
- 118.46
- 最低价
- 117.68
- 最高价
- 118.52
- 交易量
- 128
- 日变化
- 0.57%
- 月变化
- 4.21%
- 6个月变化
- 17.75%
- 年变化
- 46.17%
