Währungen / RBA
RBA: RB Global Inc
117.90 USD 0.25 (0.21%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RBA hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 117.59 bis zu einem Hoch von 118.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die RB Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
117.59 118.80
Jahresspanne
78.55 118.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 118.15
- Eröffnung
- 117.89
- Bid
- 117.90
- Ask
- 118.20
- Tief
- 117.59
- Hoch
- 118.80
- Volumen
- 1.288 K
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- 3.98%
- 6-Monatsänderung
- 17.49%
- Jahresänderung
- 45.84%
