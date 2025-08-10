CotationsSections
Devises / RBA
Retour à Actions

RBA: RB Global Inc

118.89 USD 0.99 (0.84%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RBA a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 117.91 et à un maximum de 119.58.

Suivez la dynamique RB Global Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RBA Nouvelles

Range quotidien
117.91 119.58
Range Annuel
78.55 119.58
Clôture Précédente
117.90
Ouverture
118.38
Bid
118.89
Ask
119.19
Plus Bas
117.91
Plus Haut
119.58
Volume
2.214 K
Changement quotidien
0.84%
Changement Mensuel
4.85%
Changement à 6 Mois
18.48%
Changement Annuel
47.07%
20 septembre, samedi