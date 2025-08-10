Devises / RBA
RBA: RB Global Inc
118.89 USD 0.99 (0.84%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RBA a changé de 0.84% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 117.91 et à un maximum de 119.58.
Suivez la dynamique RB Global Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
117.91 119.58
Range Annuel
78.55 119.58
- Clôture Précédente
- 117.90
- Ouverture
- 118.38
- Bid
- 118.89
- Ask
- 119.19
- Plus Bas
- 117.91
- Plus Haut
- 119.58
- Volume
- 2.214 K
- Changement quotidien
- 0.84%
- Changement Mensuel
- 4.85%
- Changement à 6 Mois
- 18.48%
- Changement Annuel
- 47.07%
20 septembre, samedi