RBA: RB Global Inc

118.15 USD 0.66 (0.56%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RBA de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 117.54, mientras que el máximo ha alcanzado 118.90.

RBA News

Rango diario
117.54 118.90
Rango anual
78.55 118.90
Cierres anteriores
117.49
Open
117.68
Bid
118.15
Ask
118.45
Low
117.54
High
118.90
Volumen
2.079 K
Cambio diario
0.56%
Cambio mensual
4.20%
Cambio a 6 meses
17.74%
Cambio anual
46.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B