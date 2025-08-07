Divisas / RBA
RBA: RB Global Inc
118.15 USD 0.66 (0.56%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RBA de hoy ha cambiado un 0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 117.54, mientras que el máximo ha alcanzado 118.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas RB Global Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
117.54 118.90
Rango anual
78.55 118.90
- Cierres anteriores
- 117.49
- Open
- 117.68
- Bid
- 118.15
- Ask
- 118.45
- Low
- 117.54
- High
- 118.90
- Volumen
- 2.079 K
- Cambio diario
- 0.56%
- Cambio mensual
- 4.20%
- Cambio a 6 meses
- 17.74%
- Cambio anual
- 46.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B