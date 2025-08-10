FiyatlarBölümler
Dövizler / RBA
Geri dön - Hisse senetleri

RBA: RB Global Inc

118.89 USD 0.99 (0.84%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RBA fiyatı bugün 0.84% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 117.91 ve Yüksek fiyatı olarak 119.58 aralığında işlem gördü.

RB Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RBA haberleri

Günlük aralık
117.91 119.58
Yıllık aralık
78.55 119.58
Önceki kapanış
117.90
Açılış
118.38
Satış
118.89
Alış
119.19
Düşük
117.91
Yüksek
119.58
Hacim
2.214 K
Günlük değişim
0.84%
Aylık değişim
4.85%
6 aylık değişim
18.48%
Yıllık değişim
47.07%
21 Eylül, Pazar