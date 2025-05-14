Валюты / QNRX
QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
8.21 USD 0.40 (5.12%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QNRX за сегодня изменился на 5.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.80, а максимальная — 8.38.
Следите за динамикой Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QNRX
- Quoin Pharmaceuticals finalizes separation agreement with former CFO
- Quoin (QNRX) Q2 Loss Beats Estimates
- Quoin Pharmaceuticals stock rises after positive clinical updates
- Quoin Pharmaceuticals advances rare disease pipeline with two active trials
- Quoin Pharmaceuticals CFO Gordon Dunn to depart following mutual agreement
- Quoin Pharmaceuticals Releases New NETHERTON NOW Video Featuring Professor Jemima Mellerio, International Expert in Genetic Skin Diseases
- FDA grants rare pediatric disease designation for Netherton syndrome drug
- FDA clears Quoin’s new Netherton syndrome study
- Quoin Pharmaceuticals Announces European Medicines Agency (EMA) Grants Orphan Drug Designation for QRX003 for the Treatment of Netherton Syndrome
- Why Quoin Pharmaceuticals (QNRX) Stock Is Exploding Higher Wednesday - Quoin Pharmaceuticals (NASDAQ:QNRX)
Дневной диапазон
7.80 8.38
Годовой диапазон
0.16 9.90
- Предыдущее закрытие
- 7.81
- Open
- 7.81
- Bid
- 8.21
- Ask
- 8.51
- Low
- 7.80
- High
- 8.38
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- 5.12%
- Месячное изменение
- 9.47%
- 6-месячное изменение
- 3469.57%
- Годовое изменение
- 1575.51%
