QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares

8.21 USD 0.40 (5.12%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QNRX за сегодня изменился на 5.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.80, а максимальная — 8.38.

Следите за динамикой Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.80 8.38
Годовой диапазон
0.16 9.90
Предыдущее закрытие
7.81
Open
7.81
Bid
8.21
Ask
8.51
Low
7.80
High
8.38
Объем
22
Дневное изменение
5.12%
Месячное изменение
9.47%
6-месячное изменение
3469.57%
Годовое изменение
1575.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.