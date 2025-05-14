货币 / QNRX
QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
8.64 USD 0.43 (5.24%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QNRX汇率已更改5.24%。当日，交易品种以低点7.63和高点10.00进行交易。
关注Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QNRX新闻
- Quoin Pharmaceuticals finalizes separation agreement with former CFO
- Quoin (QNRX) Q2 Loss Beats Estimates
- Quoin Pharmaceuticals stock rises after positive clinical updates
- Quoin Pharmaceuticals advances rare disease pipeline with two active trials
- Quoin Pharmaceuticals CFO Gordon Dunn to depart following mutual agreement
- Quoin Pharmaceuticals Releases New NETHERTON NOW Video Featuring Professor Jemima Mellerio, International Expert in Genetic Skin Diseases
- FDA grants rare pediatric disease designation for Netherton syndrome drug
- FDA clears Quoin’s new Netherton syndrome study
- Quoin Pharmaceuticals Announces European Medicines Agency (EMA) Grants Orphan Drug Designation for QRX003 for the Treatment of Netherton Syndrome
- Why Quoin Pharmaceuticals (QNRX) Stock Is Exploding Higher Wednesday - Quoin Pharmaceuticals (NASDAQ:QNRX)
日范围
7.63 10.00
年范围
0.16 10.00
- 前一天收盘价
- 8.21
- 开盘价
- 9.56
- 卖价
- 8.64
- 买价
- 8.94
- 最低价
- 7.63
- 最高价
- 10.00
- 交易量
- 792
- 日变化
- 5.24%
- 月变化
- 15.20%
- 6个月变化
- 3656.52%
- 年变化
- 1663.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值