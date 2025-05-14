Währungen / QNRX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
7.85 USD 0.15 (1.88%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QNRX hat sich für heute um -1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.85 bis zu einem Hoch von 8.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QNRX News
- Quoin Pharmaceuticals finalizes separation agreement with former CFO
- Quoin (QNRX) Q2 Loss Beats Estimates
- Quoin Pharmaceuticals stock rises after positive clinical updates
- Quoin Pharmaceuticals advances rare disease pipeline with two active trials
- Quoin Pharmaceuticals CFO Gordon Dunn to depart following mutual agreement
- Quoin Pharmaceuticals Releases New NETHERTON NOW Video Featuring Professor Jemima Mellerio, International Expert in Genetic Skin Diseases
- FDA grants rare pediatric disease designation for Netherton syndrome drug
- FDA clears Quoin’s new Netherton syndrome study
- Quoin Pharmaceuticals Announces European Medicines Agency (EMA) Grants Orphan Drug Designation for QRX003 for the Treatment of Netherton Syndrome
- Why Quoin Pharmaceuticals (QNRX) Stock Is Exploding Higher Wednesday - Quoin Pharmaceuticals (NASDAQ:QNRX)
Tagesspanne
7.85 8.05
Jahresspanne
0.16 10.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.00
- Eröffnung
- 7.96
- Bid
- 7.85
- Ask
- 8.15
- Tief
- 7.85
- Hoch
- 8.05
- Volumen
- 25
- Tagesänderung
- -1.88%
- Monatsänderung
- 4.67%
- 6-Monatsänderung
- 3313.04%
- Jahresänderung
- 1502.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K