QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
7.70 USD 0.30 (3.75%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QNRX a changé de -3.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.65 et à un maximum de 8.07.
Suivez la dynamique Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
QNRX Nouvelles
- Quoin Pharmaceuticals finalizes separation agreement with former CFO
- Quoin (QNRX) Q2 Loss Beats Estimates
- Quoin Pharmaceuticals stock rises after positive clinical updates
- Quoin Pharmaceuticals advances rare disease pipeline with two active trials
- Quoin Pharmaceuticals CFO Gordon Dunn to depart following mutual agreement
- Quoin Pharmaceuticals Releases New NETHERTON NOW Video Featuring Professor Jemima Mellerio, International Expert in Genetic Skin Diseases
- FDA grants rare pediatric disease designation for Netherton syndrome drug
- FDA clears Quoin’s new Netherton syndrome study
- Quoin Pharmaceuticals Announces European Medicines Agency (EMA) Grants Orphan Drug Designation for QRX003 for the Treatment of Netherton Syndrome
- Why Quoin Pharmaceuticals (QNRX) Stock Is Exploding Higher Wednesday - Quoin Pharmaceuticals (NASDAQ:QNRX)
Range quotidien
7.65 8.07
Range Annuel
0.16 10.00
- Clôture Précédente
- 8.00
- Ouverture
- 7.96
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- Plus Bas
- 7.65
- Plus Haut
- 8.07
- Volume
- 48
- Changement quotidien
- -3.75%
- Changement Mensuel
- 2.67%
- Changement à 6 Mois
- 3247.83%
- Changement Annuel
- 1471.43%
20 septembre, samedi