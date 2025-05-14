通貨 / QNRX
QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
8.00 USD 0.59 (6.87%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QNRXの今日の為替レートは、-6.87%変化しました。日中、通貨は1あたり7.54の安値と8.45の高値で取引されました。
Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QNRX News
- Quoin Pharmaceuticals finalizes separation agreement with former CFO
- Quoin (QNRX) Q2 Loss Beats Estimates
- Quoin Pharmaceuticals stock rises after positive clinical updates
- Quoin Pharmaceuticals advances rare disease pipeline with two active trials
- Quoin Pharmaceuticals CFO Gordon Dunn to depart following mutual agreement
- Quoin Pharmaceuticals Releases New NETHERTON NOW Video Featuring Professor Jemima Mellerio, International Expert in Genetic Skin Diseases
- FDA grants rare pediatric disease designation for Netherton syndrome drug
- FDA clears Quoin’s new Netherton syndrome study
- Quoin Pharmaceuticals Announces European Medicines Agency (EMA) Grants Orphan Drug Designation for QRX003 for the Treatment of Netherton Syndrome
- Why Quoin Pharmaceuticals (QNRX) Stock Is Exploding Higher Wednesday - Quoin Pharmaceuticals (NASDAQ:QNRX)
1日のレンジ
7.54 8.45
1年のレンジ
0.16 10.00
- 以前の終値
- 8.59
- 始値
- 8.00
- 買値
- 8.00
- 買値
- 8.30
- 安値
- 7.54
- 高値
- 8.45
- 出来高
- 107
- 1日の変化
- -6.87%
- 1ヶ月の変化
- 6.67%
- 6ヶ月の変化
- 3378.26%
- 1年の変化
- 1532.65%
