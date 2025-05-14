Divisas / QNRX
QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
8.59 USD 0.38 (4.63%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QNRX de hoy ha cambiado un 4.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.63, mientras que el máximo ha alcanzado 10.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
QNRX News
- Quoin Pharmaceuticals finalizes separation agreement with former CFO
- Quoin (QNRX) Q2 Loss Beats Estimates
- Quoin Pharmaceuticals stock rises after positive clinical updates
- Quoin Pharmaceuticals advances rare disease pipeline with two active trials
- Quoin Pharmaceuticals CFO Gordon Dunn to depart following mutual agreement
- Quoin Pharmaceuticals Releases New NETHERTON NOW Video Featuring Professor Jemima Mellerio, International Expert in Genetic Skin Diseases
- FDA grants rare pediatric disease designation for Netherton syndrome drug
- FDA clears Quoin’s new Netherton syndrome study
- Quoin Pharmaceuticals Announces European Medicines Agency (EMA) Grants Orphan Drug Designation for QRX003 for the Treatment of Netherton Syndrome
- Why Quoin Pharmaceuticals (QNRX) Stock Is Exploding Higher Wednesday - Quoin Pharmaceuticals (NASDAQ:QNRX)
Rango diario
7.63 10.00
Rango anual
0.16 10.00
- Cierres anteriores
- 8.21
- Open
- 9.50
- Bid
- 8.59
- Ask
- 8.89
- Low
- 7.63
- High
- 10.00
- Volumen
- 858
- Cambio diario
- 4.63%
- Cambio mensual
- 14.53%
- Cambio a 6 meses
- 3634.78%
- Cambio anual
- 1653.06%
