통화 / QNRX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
7.70 USD 0.30 (3.75%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QNRX 환율이 오늘 -3.75%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.65이고 고가는 8.07이었습니다.
Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QNRX News
- Quoin Pharmaceuticals finalizes separation agreement with former CFO
- Quoin (QNRX) Q2 Loss Beats Estimates
- Quoin Pharmaceuticals stock rises after positive clinical updates
- Quoin Pharmaceuticals advances rare disease pipeline with two active trials
- Quoin Pharmaceuticals CFO Gordon Dunn to depart following mutual agreement
- Quoin Pharmaceuticals Releases New NETHERTON NOW Video Featuring Professor Jemima Mellerio, International Expert in Genetic Skin Diseases
- FDA grants rare pediatric disease designation for Netherton syndrome drug
- FDA clears Quoin’s new Netherton syndrome study
- Quoin Pharmaceuticals Announces European Medicines Agency (EMA) Grants Orphan Drug Designation for QRX003 for the Treatment of Netherton Syndrome
- Why Quoin Pharmaceuticals (QNRX) Stock Is Exploding Higher Wednesday - Quoin Pharmaceuticals (NASDAQ:QNRX)
일일 변동 비율
7.65 8.07
년간 변동
0.16 10.00
- 이전 종가
- 8.00
- 시가
- 7.96
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- 저가
- 7.65
- 고가
- 8.07
- 볼륨
- 48
- 일일 변동
- -3.75%
- 월 변동
- 2.67%
- 6개월 변동
- 3247.83%
- 년간 변동율
- 1471.43%
20 9월, 토요일