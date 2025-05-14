Valute / QNRX
QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
7.70 USD 0.30 (3.75%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QNRX ha avuto una variazione del -3.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.65 e ad un massimo di 8.07.
Segui le dinamiche di Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QNRX News
- Quoin Pharmaceuticals finalizes separation agreement with former CFO
- Quoin (QNRX) Q2 Loss Beats Estimates
- Quoin Pharmaceuticals stock rises after positive clinical updates
- Quoin Pharmaceuticals advances rare disease pipeline with two active trials
- Quoin Pharmaceuticals CFO Gordon Dunn to depart following mutual agreement
- Quoin Pharmaceuticals Releases New NETHERTON NOW Video Featuring Professor Jemima Mellerio, International Expert in Genetic Skin Diseases
- FDA grants rare pediatric disease designation for Netherton syndrome drug
- FDA clears Quoin’s new Netherton syndrome study
- Quoin Pharmaceuticals Announces European Medicines Agency (EMA) Grants Orphan Drug Designation for QRX003 for the Treatment of Netherton Syndrome
- Why Quoin Pharmaceuticals (QNRX) Stock Is Exploding Higher Wednesday - Quoin Pharmaceuticals (NASDAQ:QNRX)
Intervallo Giornaliero
7.65 8.07
Intervallo Annuale
0.16 10.00
- Chiusura Precedente
- 8.00
- Apertura
- 7.96
- Bid
- 7.70
- Ask
- 8.00
- Minimo
- 7.65
- Massimo
- 8.07
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- -3.75%
- Variazione Mensile
- 2.67%
- Variazione Semestrale
- 3247.83%
- Variazione Annuale
- 1471.43%
