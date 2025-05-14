FiyatlarBölümler
Dövizler / QNRX
Geri dön - Hisse senetleri

QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares

7.70 USD 0.30 (3.75%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QNRX fiyatı bugün -3.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.65 ve Yüksek fiyatı olarak 8.07 aralığında işlem gördü.

Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QNRX haberleri

Günlük aralık
7.65 8.07
Yıllık aralık
0.16 10.00
Önceki kapanış
8.00
Açılış
7.96
Satış
7.70
Alış
8.00
Düşük
7.65
Yüksek
8.07
Hacim
48
Günlük değişim
-3.75%
Aylık değişim
2.67%
6 aylık değişim
3247.83%
Yıllık değişim
1471.43%
21 Eylül, Pazar