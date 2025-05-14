Dövizler / QNRX
QNRX: Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares
7.70 USD 0.30 (3.75%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QNRX fiyatı bugün -3.75% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.65 ve Yüksek fiyatı olarak 8.07 aralığında işlem gördü.
Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
QNRX haberleri
- Quoin Pharmaceuticals finalizes separation agreement with former CFO
- Quoin (QNRX) Q2 Loss Beats Estimates
- Quoin Pharmaceuticals stock rises after positive clinical updates
- Quoin Pharmaceuticals advances rare disease pipeline with two active trials
- Quoin Pharmaceuticals CFO Gordon Dunn to depart following mutual agreement
- Quoin Pharmaceuticals Releases New NETHERTON NOW Video Featuring Professor Jemima Mellerio, International Expert in Genetic Skin Diseases
- FDA grants rare pediatric disease designation for Netherton syndrome drug
- FDA clears Quoin’s new Netherton syndrome study
- Quoin Pharmaceuticals Announces European Medicines Agency (EMA) Grants Orphan Drug Designation for QRX003 for the Treatment of Netherton Syndrome
- Why Quoin Pharmaceuticals (QNRX) Stock Is Exploding Higher Wednesday - Quoin Pharmaceuticals (NASDAQ:QNRX)
Günlük aralık
7.65 8.07
Yıllık aralık
0.16 10.00
- Önceki kapanış
- 8.00
- Açılış
- 7.96
- Satış
- 7.70
- Alış
- 8.00
- Düşük
- 7.65
- Yüksek
- 8.07
- Hacim
- 48
- Günlük değişim
- -3.75%
- Aylık değişim
- 2.67%
- 6 aylık değişim
- 3247.83%
- Yıllık değişim
- 1471.43%
21 Eylül, Pazar