Валюты / PYPL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PYPL: PayPal Holdings Inc
66.85 USD 0.26 (0.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PYPL за сегодня изменился на -0.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.11, а максимальная — 67.14.
Следите за динамикой PayPal Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PYPL
- Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
- PayPal Links Boosts P2P Payments With Crypto & Global Reach
- OpenAI нанимает бывшего финансового директора xAI Либераторе - CNBC
- PayPal (PYPL) Launches Peer-to-Peer Crypto Payments - TipRanks.com
- PayPal добавит в сервис P2P-платежей переводы биткоинов и альткоинов
- Does Crypto-Offering Hold the Key to PayPal Stock's Future?
- PayPal launches payment links feature for cross-platform money transfers
- Best Growth Stock: SoFi Stock vs. PayPal Stock
- UK and US to announce tech, energy deals during Trump visit
- US financial giants boost UK investments and jobs
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Why PayPal Stock Could Surprise Everyone in 2025
- PayPal vs. StoneCo: Which Fintech Stock Offers Greater Upside Now?
- OppFi Soars 139% in a Year: Should You Buy the Stock Now or Wait?
- Circle Drops 30% in a Month: Should You Still Hold the CRCL Shares?
- Компании Circle и Tether слишком мало платят за поиск багов — LlamaRisk
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Shopify: Just Let Your Winners Run (NASDAQ:SHOP)
- Paypal (PYPL) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- PayPal Crypto Executive Steve Everett Calls Startup's Stablecoin-Powered Agent Network A 'Killer Combination' For Global Commerce - PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL), Salesforce (NYSE:CRM)
- Klarna IPO: Shares In 'Buy Now, Pay Later' Player Pop In Market Debut
- Mastercard Unveils On-Demand Decisioning Tool for Smart Authorizations
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- PayPal CEO Sees Buy Now, Pay Later As Growth Driver Amid Klarna IPO
Дневной диапазон
66.11 67.14
Годовой диапазон
55.85 93.66
- Предыдущее закрытие
- 67.11
- Open
- 66.76
- Bid
- 66.85
- Ask
- 67.15
- Low
- 66.11
- High
- 67.14
- Объем
- 21.714 K
- Дневное изменение
- -0.39%
- Месячное изменение
- -3.03%
- 6-месячное изменение
- 3.42%
- Годовое изменение
- -14.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.