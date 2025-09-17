Valute / PYPL
PYPL: PayPal Holdings Inc
68.22 USD 0.30 (0.44%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PYPL ha avuto una variazione del -0.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.93 e ad un massimo di 68.85.
Segui le dinamiche di PayPal Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
67.93 68.85
Intervallo Annuale
55.85 93.66
- Chiusura Precedente
- 68.52
- Apertura
- 68.85
- Bid
- 68.22
- Ask
- 68.52
- Minimo
- 67.93
- Massimo
- 68.85
- Volume
- 22.729 K
- Variazione giornaliera
- -0.44%
- Variazione Mensile
- -1.04%
- Variazione Semestrale
- 5.54%
- Variazione Annuale
- -12.77%
20 settembre, sabato