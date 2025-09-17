Devises / PYPL
PYPL: PayPal Holdings Inc
68.22 USD 0.30 (0.44%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PYPL a changé de -0.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 67.93 et à un maximum de 68.85.
Suivez la dynamique PayPal Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
67.93 68.85
Range Annuel
55.85 93.66
- Clôture Précédente
- 68.52
- Ouverture
- 68.85
- Bid
- 68.22
- Ask
- 68.52
- Plus Bas
- 67.93
- Plus Haut
- 68.85
- Volume
- 22.729 K
- Changement quotidien
- -0.44%
- Changement Mensuel
- -1.04%
- Changement à 6 Mois
- 5.54%
- Changement Annuel
- -12.77%
20 septembre, samedi