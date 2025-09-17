通貨 / PYPL
PYPL: PayPal Holdings Inc
68.52 USD 0.10 (0.15%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PYPLの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり68.33の安値と70.30の高値で取引されました。
PayPal Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PYPL News
- バンコープ株、80.19ドルで史上最高値を記録
- PayPal & Google Tie-Up: Is Growth Just Around the Corner?
- パイパー・サンドラー、アルファベットの株価目標を220ドルから285ドルに引き上げ
- PayPal’s Google Deal Fuels A Breakout (NASDAQ:PYPL)
- Googleとの提携は「ペイパル・ホールディングス株に大きな影響を与えない」：モルガン・スタンレー
- JMPはYouTubeの強みを評価し、Alphabet株に250ドルの目標価格で格付けを維持
- ピチャイ・スンダル、81億ドル相当のAlphabet（GOOGL）株を売却
- Why the Market Dipped But Paypal (PYPL) Gained Today
- リフト株、ウェイモとの提携でモルガン・スタンレーがイコールウェイト評価を維持し安定
- Alphabet (GOOGL) Forms Strategic Partnership with PayPal - TipRanks.com
- グーグルとペイパル・ホールディングス、デジタル商取引ソリューション強化で提携
- ペイパル・ホールディングス株、グーグルとの戦略的提携で上昇
- Affirm Expands BNPL Reach With ServiceTitan & Vagaro Partnerships
- Affirm vs. Block: Which Fintech Stock Has More Growth Potential?
1日のレンジ
68.33 70.30
1年のレンジ
55.85 93.66
- 以前の終値
- 68.62
- 始値
- 70.08
- 買値
- 68.52
- 買値
- 68.82
- 安値
- 68.33
- 高値
- 70.30
- 出来高
- 32.734 K
- 1日の変化
- -0.15%
- 1ヶ月の変化
- -0.61%
- 6ヶ月の変化
- 6.00%
- 1年の変化
- -12.39%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K