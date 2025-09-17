FiyatlarBölümler
Dövizler / PYPL
Geri dön - Hisse senetleri

PYPL: PayPal Holdings Inc

68.22 USD 0.30 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PYPL fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.93 ve Yüksek fiyatı olarak 68.85 aralığında işlem gördü.

PayPal Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PYPL haberleri

Günlük aralık
67.93 68.85
Yıllık aralık
55.85 93.66
Önceki kapanış
68.52
Açılış
68.85
Satış
68.22
Alış
68.52
Düşük
67.93
Yüksek
68.85
Hacim
22.729 K
Günlük değişim
-0.44%
Aylık değişim
-1.04%
6 aylık değişim
5.54%
Yıllık değişim
-12.77%
21 Eylül, Pazar