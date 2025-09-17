Dövizler / PYPL
PYPL: PayPal Holdings Inc
68.22 USD 0.30 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PYPL fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.93 ve Yüksek fiyatı olarak 68.85 aralığında işlem gördü.
PayPal Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
67.93 68.85
Yıllık aralık
55.85 93.66
- Önceki kapanış
- 68.52
- Açılış
- 68.85
- Satış
- 68.22
- Alış
- 68.52
- Düşük
- 67.93
- Yüksek
- 68.85
- Hacim
- 22.729 K
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- -1.04%
- 6 aylık değişim
- 5.54%
- Yıllık değişim
- -12.77%
21 Eylül, Pazar