통화 / PYPL
PYPL: PayPal Holdings Inc
68.22 USD 0.30 (0.44%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PYPL 환율이 오늘 -0.44%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 67.93이고 고가는 68.85이었습니다.
PayPal Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PYPL News
- Google and PayPal: The Artificial Intelligence (AI) Agent Revolution Is Here
- Google, 사상 최고가 254.43 USD 기록
- Intuit Reaffirms Q1 & Fiscal 2026 Guidance: Is It on Track to Deliver?
- Here's Why Paypal (PYPL) is a Strong Momentum Stock
- 알파벳 목표 주가, Citizens JMP, 290달러로 상향 조정
- Citizens JMP raises Alphabet stock price target to $290 on Chrome AI integration
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- The Bancorp Inc, 주가 사상 최고치인 80.19 USD 기록
- PayPal & Google Tie-Up: Is Growth Just Around the Corner?
- 알파벳 목표 주가, Piper Sandler, 285달러로 상향 조정
- Piper Sandler raises Alphabet stock price target to $285 from $220
- PayPal’s Google Deal Fuels A Breakout (NASDAQ:PYPL)
- 구글 파트너십, 페이팔 홀딩스 주가에 ’큰 영향 없을 것’: 모건 스탠리
- Google partnership ’unlikely to move needle’ for PayPal stock: Morgan Stanley
- Alphabet, YouTube 강세에 JMP 목표가 250달러 유지
- JMP reiterates Alphabet stock rating with $250 price target on YouTube strength
- Alphabet CEO 순다르 피차이, 98억 원 상당 주식 매각
- Pichai Sundar sells Alphabet (GOOGL) stock worth $8.1 million
- 구글(GOOGL.O), 페이팔(PYPL.O) 결제 서비스 통합…AI 기반 쇼핑·결제 서비스 경험 확대
- Why the Market Dipped But Paypal (PYPL) Gained Today
- 리프트 주가, 모건 스탠리 ’동일 비중’ 유지... Waymo 제휴 관련
- Lyft stock steady as Morgan Stanley maintains Equalweight rating on Waymo deal
일일 변동 비율
67.93 68.85
년간 변동
55.85 93.66
- 이전 종가
- 68.52
- 시가
- 68.85
- Bid
- 68.22
- Ask
- 68.52
- 저가
- 67.93
- 고가
- 68.85
- 볼륨
- 22.728 K
- 일일 변동
- -0.44%
- 월 변동
- -1.04%
- 6개월 변동
- 5.54%
- 년간 변동율
- -12.77%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K