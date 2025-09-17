Währungen / PYPL
PYPL: PayPal Holdings Inc
68.52 USD 0.10 (0.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PYPL hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.33 bis zu einem Hoch von 70.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die PayPal Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PYPL News
- Alphabet: Citizens JMP hebt Kursziel nach KI-Integration in Chrome auf 290 US-Dollar an
- Citizens JMP raises Alphabet stock price target to $290 on Chrome AI integration
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- Aktie von The Bancorp Inc. erreicht Rekordhoch von 80,19 USD
- PayPal & Google Tie-Up: Is Growth Just Around the Corner?
- Piper Sandler hebt Kursziel für Alphabet auf 285 Dollar an/n
- Piper Sandler raises Alphabet stock price target to $285 from $220
- PayPal’s Google Deal Fuels A Breakout (NASDAQ:PYPL)
- Google partnership ’unlikely to move needle’ for PayPal stock: Morgan Stanley
- JMP bestätigt Alphabet-Rating: Kursziel von 250 US-Dollar dank starkem YouTube-Geschäft
- JMP reiterates Alphabet stock rating with $250 price target on YouTube strength
- Alphabet-CEO Sundar Pichai veräußert Aktien im Wert von 8,1 Millionen US-Dollar
- Pichai Sundar sells Alphabet (GOOGL) stock worth $8.1 million
- Why the Market Dipped But Paypal (PYPL) Gained Today
- Lyft-Aktie stabil: Morgan Stanley bestätigt Rating nach Waymo-Deal
- Lyft stock steady as Morgan Stanley maintains Equalweight rating on Waymo deal
- Alphabet (GOOGL) Forms Strategic Partnership with PayPal - TipRanks.com
- Google, PayPal partner to roll out AI-powered solutions across platforms
- Google und PayPal gehen strategische Partnerschaft für den digitalen Handel ein
- Strategische Partnerschaft mit Google treibt PayPal-Aktie an
Tagesspanne
68.33 70.30
Jahresspanne
55.85 93.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.62
- Eröffnung
- 70.08
- Bid
- 68.52
- Ask
- 68.82
- Tief
- 68.33
- Hoch
- 70.30
- Volumen
- 32.734 K
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- -0.61%
- 6-Monatsänderung
- 6.00%
- Jahresänderung
- -12.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K