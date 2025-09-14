Divisas / PYPL
PYPL: PayPal Holdings Inc
68.62 USD 1.77 (2.65%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PYPL de hoy ha cambiado un 2.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.00, mientras que el máximo ha alcanzado 69.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PayPal Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PYPL News
Why the Market Dipped But Paypal (PYPL) Gained Today
Las acciones de Lyft se mantienen estables mientras Morgan Stanley mantiene calificación Equalweight tras acuerdo con Waymo
- Acciones de Lyft estables tras Morgan Stanley mantener calificación Equalweight
- Lyft stock steady as Morgan Stanley maintains Equalweight rating on Waymo deal
Alphabet (GOOGL) Forms Strategic Partnership with PayPal - TipRanks.com
Google, PayPal partner to roll out AI-powered solutions across platforms
- Acciones de PayPal suben tras alianza estratégica con Google
- Google y PayPal se asocian para mejorar soluciones de comercio digital
- Las acciones de PayPal suben tras asociación estratégica con Google
- Google y PayPal se asocian para mejorar soluciones de comercio digital
- Google and PayPal partner to enhance digital commerce solutions
- PayPal stock climbs after strategic partnership with Google
Affirm Expands BNPL Reach With ServiceTitan & Vagaro Partnerships
Affirm vs. Block: Which Fintech Stock Has More Growth Potential?
Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
PayPal Links Boosts P2P Payments With Crypto & Global Reach
OpenAI contrata al ex director financiero de xAI Liberatore, según CNBC
- OpenAI contrata a ex director financiero de xAI, Liberatore - CNBC
PayPal (PYPL) Launches Peer-to-Peer Crypto Payments - TipRanks.com
Does Crypto-Offering Hold the Key to PayPal Stock's Future?
PayPal lanza función de enlaces de pago para transferencias de dinero multiplataforma
- PayPal launches payment links feature for cross-platform money transfers
Best Growth Stock: SoFi Stock vs. PayPal Stock
UK and US to announce tech, energy deals during Trump visit
Rango diario
67.00 69.27
Rango anual
55.85 93.66
- Cierres anteriores
- 66.85
- Open
- 67.11
- Bid
- 68.62
- Ask
- 68.92
- Low
- 67.00
- High
- 69.27
- Volumen
- 27.905 K
- Cambio diario
- 2.65%
- Cambio mensual
- -0.46%
- Cambio a 6 meses
- 6.16%
- Cambio anual
- -12.26%
