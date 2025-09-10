货币 / PYPL
PYPL: PayPal Holdings Inc
66.85 USD 0.26 (0.39%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PYPL汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点66.11和高点67.14进行交易。
关注PayPal Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PYPL新闻
- Affirm Unveils In-Store Pay Later Option Through Apple Pay
- PayPal Links Boosts P2P Payments With Crypto & Global Reach
- PayPal (PYPL) Launches Peer-to-Peer Crypto Payments - TipRanks.com
- Does Crypto-Offering Hold the Key to PayPal Stock's Future?
- PayPal launches payment links feature for cross-platform money transfers
- Best Growth Stock: SoFi Stock vs. PayPal Stock
- UK and US to announce tech, energy deals during Trump visit
- US financial giants boost UK investments and jobs
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Why PayPal Stock Could Surprise Everyone in 2025
- PayPal vs. StoneCo: Which Fintech Stock Offers Greater Upside Now?
- OppFi Soars 139% in a Year: Should You Buy the Stock Now or Wait?
- Circle Drops 30% in a Month: Should You Still Hold the CRCL Shares?
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Shopify: Just Let Your Winners Run (NASDAQ:SHOP)
- Paypal (PYPL) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- PayPal Crypto Executive Steve Everett Calls Startup's Stablecoin-Powered Agent Network A 'Killer Combination' For Global Commerce - PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL), Salesforce (NYSE:CRM)
- Klarna IPO: Shares In 'Buy Now, Pay Later' Player Pop In Market Debut
- Mastercard Unveils On-Demand Decisioning Tool for Smart Authorizations
- Stock Picks From Seeking Alpha's August 2025 New Analysts
- PayPal CEO Sees Buy Now, Pay Later As Growth Driver Amid Klarna IPO
- Peter Thiel-Backed Fellows' Startup Mercor Targets $10 Billion Valuation As OpenAI, Meta, Tesla Turn To Its AI Training Experts: Report - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Sezzle: Possibly The Best GARP Opportunity In The BNPL Segment (NASDAQ:SEZL)
- PayPal Holdings, Inc. (PYPL) Goldman Sachs Communacopia + Technology 2025 Transcript
日范围
66.11 67.14
年范围
55.85 93.66
- 前一天收盘价
- 67.11
- 开盘价
- 66.76
- 卖价
- 66.85
- 买价
- 67.15
- 最低价
- 66.11
- 最高价
- 67.14
- 交易量
- 21.714 K
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -3.03%
- 6个月变化
- 3.42%
- 年变化
- -14.52%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值