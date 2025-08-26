Валюты / PINS
PINS: Pinterest Inc Class A
36.25 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PINS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.53, а максимальная — 36.49.
Следите за динамикой Pinterest Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
35.53 36.49
Годовой диапазон
23.68 40.90
- Предыдущее закрытие
- 36.25
- Open
- 36.40
- Bid
- 36.25
- Ask
- 36.55
- Low
- 35.53
- High
- 36.49
- Объем
- 13.512 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.12%
- 6-месячное изменение
- 17.05%
- Годовое изменение
- 7.19%
