NXL: Nexalin Technology Inc
0.84 USD 0.01 (1.18%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NXL за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.81, а максимальная — 0.84.
Следите за динамикой Nexalin Technology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NXL
- Nexalin Technology earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Jefferies upgrades Nuix stock rating to Buy despite price target cut
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 1.02%
- Nexalin Technology shareholders elect directors and approve equity plan changes
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.90%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.79%
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.02%
- Nuix stock initiated at sector perform by RBC on data growth potential
- Nexalin Technology closes partial over-allotment option
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.27%
- Nexalin Technology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
Дневной диапазон
0.81 0.84
Годовой диапазон
0.59 4.49
- Предыдущее закрытие
- 0.85
- Open
- 0.83
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Low
- 0.81
- High
- 0.84
- Объем
- 133
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- -10.64%
- 6-месячное изменение
- -56.02%
- Годовое изменение
- 27.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.